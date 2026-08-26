Enrique Inzunza abandona Morena tras negarse a solicitar licencia ante investigación estadounidense

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El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, dejó el grupo parlamentario de Morena en el Senado después de rehusar una licencia pese a la presión interna y a la solicitud de detención provisional de EE. UU. Su salida implica la pérdida de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y de los cargos que le otorgaba la bancada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:36 PM.
En México y editada el 26/08/2026 02:42 PM.