Enrique Inzunza abandona Morena tras negarse a solicitar licencia ante investigación estadounidense

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, anunció el 26 de agosto que ejercerá su mandato de manera independiente, confirmando su salida del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. La decisión se produce después de varios días de negativa a solicitar la licencia que sus compañeros de bancada le habían exigido, en medio de la solicitud de detención provisional con fines de extradición que el gobierno de Estados Unidos envió a México el 28 de abril de 2026.
La petición estadounidense, derivada de una acusación presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción conocida como “Los Chapitos”. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha reiterado que cualquier detención debe sustentarse en pruebas suficientes y respetar el marco jurídico nacional, y hasta la fecha no ha procedido a la entrega de los señalados.
Desde que se dio a conocer la acusación, Inzunza ha evitado presentarse físicamente al Senado, acumulando 118 días de ausencia y participando solo de forma virtual en una sesión de la Comisión de Justicia en junio. En mayo solicitó una licencia de apenas 22 horas, argumentando una “embestida mediática”. El senador ha negado rotundamente cualquier vínculo con el crimen organizado y ha descartado tanto la renuncia como una posible entrega a autoridades estadounidenses, asegurando que permanecerá en el cargo hasta concluir su mandato en 2030.
La presión interna se intensificó el 25 de agosto, cuando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, indicó que correspondería al propio senador “valorar” su permanencia, sin pronunciarse directamente por tratarse de la Cámara Alta. La salida de Inzunza implica la pérdida de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y de los puestos internos que le otorgaba la bancada, que ahora cuenta con 87 escaños, apenas uno por encima del número necesario para la mayoría calificada.
El suplente de Inzunza, Omar Alejandro López Campos, ya se registró como aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Sinaloa en 2027, lo que complica una eventual licencia definitiva del senador sin poner en riesgo el margen de la bancada. Por el momento, Inzunza conserva su escaño, pero queda sin afiliación a ningún grupo parlamentario.