Vicecoordinadora de Morena denuncia violencia política de género ante el INE

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Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por presuntos actos de violencia política de género y calumnia electoral. Exige el retiro inmediato de contenidos denigrantes difundidos en redes sociales y la apertura de investigaciones para sancionar a los responsables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:32 PM.
En México y editada el 26/08/2026 03:25 PM.