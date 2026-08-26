Vicecoordinadora de Morena denuncia violencia política de género ante el INE

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, interpuso una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos de violencia política en razón de género y calumnia electoral. En su solicitud, la diputada señaló la difusión de contenido denigrante y estereotipos machistas que buscan desacreditar su trayectoria y trabajo, describiendo la campaña como una estrategia pagada de desinformación que afecta su imagen pública.
Jiménez pidió al INE el retiro inmediato de los materiales denunciados y el inicio de las investigaciones correspondientes para identificar y, en su caso, sancionar a los responsables de la difusión de dichos mensajes. La denunciante enfatizó que la violencia política contra las mujeres no debe normalizarse, especialmente cuando se emplean descalificaciones, estereotipos machistas y tácticas de desinformación para limitar la participación femenina en la vida pública.
Además, la diputada subrayó la necesidad de incluir en la agenda del próximo periodo de sesiones una regulación clara sobre el uso ético de la inteligencia artificial, con el objetivo de combatir la violencia digital. En su calidad de secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jiménez advirtió sobre la urgencia de contar con herramientas que permitan distinguir contenidos reales de los generados o manipulados por IA, a fin de proteger la integridad de la información y la seguridad de los actores políticos.
La denuncia de Gabriela Jiménez llega en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de campañas de desinformación en redes sociales y su impacto en la equidad de género dentro del ámbito político mexicano. El INE, por su parte, deberá evaluar la evidencia presentada y determinar los pasos a seguir conforme a la normativa electoral vigente.