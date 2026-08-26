Morena nombra a Imelda Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación

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Imelda Castro Castro, senadora de Morena, es designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, convirtiéndose en la principal candidata del partido para la gubernatura en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:37 PM.
En México y editada el 26/08/2026 02:50 PM.