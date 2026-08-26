Morena nombra a Imelda Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación

Morena anunció oficialmente que Imelda Castro Castro será la nueva coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, cargo que la posiciona como la carta del partido guinda para disputar la gubernatura en las elecciones de 2027.
El nombramiento se dio durante la presentación de aspirantes en el Salón Olmeca 2 del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde los asistentes corearon “¡coordinadora, coordinadora!” al momento de su presentación.
Castro, nacida el 30 de noviembre de 1968 en Agua Caliente de Cebada, Culiacán, cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria política. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en la misma disciplina por la Universidad Autónoma de Zacatecas, inició su carrera en movimientos sociales como El Barzón, defendiendo a deudores, campesinos y pescadores.
En 1989 se afilió al PRD, donde fue diputada local en dos ocasiones, presidenta estatal (2005‑2008) y directora de Agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado. En 2017 se sumó a Morena y, desde el 1 de septiembre de 2018, es senadora por Sinaloa; fue reelecta en 2024, ha ocupado la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado y preside la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
El proceso interno que definió a Castro contó con 13 aspirantes. La contienda se desarrolló en un contexto tenso: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya retomó su cargo de manera unilateral, lo que provocó su exclusión del proceso y la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. El día anterior al anuncio, la presidenta nacional de Morena, Mario Hernández Mora, advirtió la posibilidad de iniciar un proceso de expulsión contra Rocha Moya por su regreso unilateral.
Hernández Mora también enfrentó críticas sobre la falta de transparencia de las encuestas internas usadas para definir a los coordinadores estatales. El dirigente defendió el procedimiento, calificándolo como “el proceso más transparente” que ha tenido Morena, y sostuvo que los resultados son confidenciales por tratarse de un ejercicio interno del partido.