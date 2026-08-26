Morena designa a Santiago Nieto como coordinador estatal de Querétaro de cara a las elecciones

Morena anunció oficialmente que el doctor Santiago Nieto Castillo será el nuevo coordinador estatal del partido en Querétaro, con el objetivo de encaminar la Cuarta Transformación hacia las elecciones internas de 2027. La designación fue realizada por la dirigente nacional Ariadna Montiel durante una ceremonia en la que también tomó protesta la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.
Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y exfiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), describió a Querétaro como un estado marcado por la desigualdad social, la inseguridad y la falta de justicia. Señaló que la Sierra Gorda enfrenta graves problemas de exclusión, que la violencia de género sitúa al estado en el segundo lugar nacional y que el robo al transporte lo ubica en el cuarto puesto del país. Además, denunció el robo de hidrocarburos en San Juan del Río y la percepción de una justicia reservada a unos pocos.
"Querétaro merece un nuevo rumbo, una transformación que llegue a los dieciocho municipios y que garantice igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes y comunidades indígenas", afirmó Nieto, comprometiéndose a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación bajo los principios de honestidad y responsabilidad.
En su discurso, el nuevo coordinador hizo hincapié en la necesidad de un Querétaro ambientalista, científico y humanista, que promueva la investigación, la innovación y la colaboración con el sector empresarial, al tiempo que protege los recursos naturales y garantiza la seguridad de la población.
Citlalli Hernández resaltó la trayectoria académica y profesional de Nieto: abogado licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica, docente en posgrados de la Universidad Panamericana y la UNAM, magistrado electoral y presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También recordó su papel en la investigación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por financiamiento ilícito.
El nombramiento llega a menos de dos meses del inicio del registro de aspirantes a coordinadores estatales, proceso que definirá los candidatos a las gubernaturas en la contienda interna de Morena. Con Nieto al frente, el partido busca consolidar su liderazgo en Querétaro y proyectar la Cuarta Transformación como la alternativa dominante en la próxima elección estatal de 2027.