Morena designa a Santiago Nieto como coordinador estatal de Querétaro de cara a las elecciones

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, nombró al exdirector de la UIF, Santiago Nieto, como coordinador estatal del partido en Querétaro. El nombramiento, realizado a dos meses del inicio del registro de aspirantes, busca fortalecer la Cuarta Transformación en el estado antes de la contienda interna para la gubernatura de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:37 PM.
En México y editada el 26/08/2026 02:48 PM.