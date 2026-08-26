Precio del huevo registra su mayor alza en 20 años: causas y repercusiones en los hogares mexicanos

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El huevo subió 7.92 % en la primera quincena de agosto de 2026, la mayor variación desde 2006, encareciendo su precio mayorista en la Central de Abasto de la CDMX en 23.33 % y alcanzando hasta 80 pesos el kilogramo en zonas fronterizas, lo que afecta gravemente a familias de bajos ingresos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 08:50 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:11 PM.