Procesan a Sergio “El Búho” por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

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La Fiscalía de Veracruz vinculó a proceso a Sergio “N”, alias “El Búho”, por homicidio doloso calificado contra la fundadora de Pulso Informativo del Sureste, mientras el exalcalde Raúl González Martínez enfrenta desafuero por presunta autoría intelectual del crimen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:36 PM.
En México y editada el 26/08/2026 03:27 PM.