Rector de la UNAM estima que 40 % de aspirantes al examen de control quedará fuera

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, informó que seis de cada diez aspirantes que repitieron el examen de admisión presencial serán aceptados, lo que implica que el 40 % restante quedará fuera del proceso de ingreso.
El examen de control, llevado a cabo del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes de distintas ciudades del país, contó con la participación de 36 855 aspirantes. Con base en la proporción anunciada, se estima que más de 14 000 candidatos no obtendrán plaza para el ciclo escolar 2026‑2027.
Los resultados del examen de control se publicarán este fin de semana; el rector señaló que se difundirán los aciertos obtenidos para elaborar las gráficas correspondientes.
Ante las sospechas de posibles trampas en el examen de admisión al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) del año pasado, Lomelí indicó que la Comisión Técnica está revisando esos resultados. En caso de detectarse irregularidades, aclaró que no se podrán aplicar sanciones a los estudiantes que ya están cursando la carrera, pero se registrarán como una alerta para futuros procesos.
Asimismo, el rector comunicó que la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura entregará sus recomendaciones finales entre el 7 y el 11 de septiembre. El grupo de especialistas está ultimando su informe, que incluirá un diagnóstico de lo ocurrido y propuestas para mejorar el proceso de selección.