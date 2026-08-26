Rector de la UNAM estima que 40 % de aspirantes al examen de control quedará fuera

...

Leonardo Lomelí anunció que, de los 36 855 candidatos que rindieron el examen de control entre el 12 y 19 de agosto, más de 14 000 no serán admitidos; también informó sobre la revisión de posibles irregularidades y las próximas recomendaciones de la Comisión Técnica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 08:39 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:07 PM.