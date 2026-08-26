Sheinbaum evalúa su asistencia a la Cumbre del G20 en Miami

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ha sido invitada a la próxima Cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Miami, Florida, Estados Unidos, y que su gobierno está analizando la conveniencia de asistir. Sheinbaum señaló que la decisión definitiva se tomará en fechas cercanas, enfatizando la relevancia de la participación del país en este foro internacional.
Desde el Salón Tesorería, la mandataria indicó que, de decidir asistir, podría aprovechar la ocasión para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, siempre y cuando se lleguen a acuerdos con la administración de Washington. Sheinbaum recordó que mantiene una buena comunicación con el presidente republicano y que los secretarios de Estado de ambas naciones ya se encuentran en Washington para encuentros bilaterales.
Sheinbaum reiteró que su gobierno buscará siempre una relación constructiva con Estados Unidos, sin comprometer los principios de soberanía, independencia, integridad territorial, no injerencia y no subordinación. En contraste, descartó una visita a Brasil tras la invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al señalar que el país está inmerso en su proceso electoral.
La Cumbre del G20 reúne a los líderes de las principales economías del mundo para diseñar estrategias conjuntas en los ámbitos financiero, político y social. Según el portal oficial del G20, el foro se consolidó en 2009 como el principal espacio de cooperación económica global. La próxima reunión, que iniciará el 18 de noviembre, marca la culminación de los encuentros del grupo a lo largo del año.
El G20 está integrado formalmente por 19 países y dos organismos regionales, sumando 21 miembros permanentes: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Turquía, Australia, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Arabia Saudita y Sudáfrica.