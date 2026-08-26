Sheinbaum evalúa su asistencia a la Cumbre del G20 en Miami

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su invitación a la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Miami y anunció que la decisión final sobre su participación se tomará próximamente, subrayando la importancia de mantener una relación equilibrada con Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:34 PM.
En México y editada el 26/08/2026 02:44 PM.