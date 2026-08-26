Sheinbaum anuncia gira nacional para presentar el Segundo Informe de Gobierno

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Claudia Sheinbaum reveló que a partir de septiembre realizará una gira por los estados para presentar el Segundo Informe de Gobierno, con cierre en el Zócalo y sin modificar la dinámica de las conferencias mañaneras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 09:32 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:22 PM.