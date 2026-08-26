Sheinbaum anuncia gira nacional para presentar el Segundo Informe de Gobierno

Durante la conferencia matutina del miércoles, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de septiembre iniciará una gira nacional para presentar el Segundo Informe de Gobierno. El evento de cierre se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.
Sheinbaum precisó que, a diferencia de informes anteriores, esta presentación no será a nivel nacional, sino que se realizará de forma local en cada entidad, siguiendo el modelo que se ha adoptado en los distintos estados del país.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de trasladar las conferencias mañaneras a los estados que visite, la mandataria respondió que no cambiará esa dinámica; únicamente los viernes continuará atendiendo a otras entidades, tal como lo hace actualmente.
Asimismo, la presidenta informó que durante algunos días de septiembre no se llevará a cabo la Mañanera del Pueblo, una medida que será puntual y comunicada con antelación.