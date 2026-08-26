Sheinbaum exige honestidad y ausencia de vínculos delictivos en candidatos de Morena

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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los aspirantes a cargos dentro de Morena deben ser personas íntegras, sin antecedentes de corrupción ni vínculos con el crimen organizado, y anunció propuestas para reforzar la verificación de antecedentes en los procesos internos del partido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 12:59 PM.
En México y editada el 26/08/2026 02:53 PM.