Sheinbaum exige honestidad y ausencia de vínculos delictivos en candidatos de Morena

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que los candidatos y representantes de Morena deben ser personas honestas y sin antecedentes que los vinculen con la delincuencia organizada o actos de corrupción, al referirse al proceso interno que el partido lleva a cabo para definir al coordinador de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
En la transmisión de La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la decisión sobre quién encabece estos procesos corresponde a Morena y, en particular, a la ciudadanía que participa en las encuestas abiertas utilizadas por el partido para seleccionar a sus coordinadores. La mandataria recordó que ella misma fue elegida como candidata de Morena mediante un mecanismo similar y precisó que “no decide la Presidenta”, sino que es el partido, a través del método que ha establecido, el que determina quién será su representante.
Sin embargo, enfatizó que quienes aspiren a esos cargos deben cumplir con estrictos estándares de integridad: “Debe ser honesta y que no tengamos ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción”. Sus declaraciones se producen mientras Morena avanza en su proceso interno para definir a la coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, en medio de cuestionamientos a figuras del partido, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha.
Sheinbaum explicó que su gobierno ha propuesto modificaciones a la legislación electoral para que, cuando un partido lo solicite al Instituto Nacional Electoral (INE), pueda realizarse una consulta formal ante las autoridades de seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es verificar si existen antecedentes o elementos que indiquen vínculos con la delincuencia o actos de corrupción. Por ahora, el método vigente para la definición interna sigue siendo la encuesta, pero la mandataria insistió en que la selección debe recaer en la ciudadanía bajo el principio de que los aspirantes sean honestos y libres de cualquier relación con el crimen organizado.