Sheinbaum presenta la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

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En la Mañanera del Pueblo del 26 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma a la LGEEPA, vigente desde 1988, para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La iniciativa, impulsada por la SEMARNAT, busca fortalecer la justicia ambiental, ampliar la participación ciudadana y proteger los saberes ancestrales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 09:32 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:20 PM.