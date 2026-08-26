Claudia Sheinbaum se reunirá con Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de la ONU

Durante la mañanera del 26 de agosto en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se reunirá con Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sheinbaum indicó que, aunque aún no se ha definido la fecha y hora exactas, la visita está programada y será anunciada oportunamente.
El Gobierno mexicano reiteró su apoyo a la candidatura de Bachelet, exmandataria de Chile y exalta de los derechos humanos, pese a que la candidata quedó rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad. México, junto con Brasil, mantiene su respaldo después de que Chile retirara su patrocinio en marzo, al considerar bajas sus probabilidades de triunfo.
En su intervención, Sheinbaum destacó la trayectoria de Bachelet y la visión que representa en materia de paz, derechos humanos y multilateralismo. La presidenta subrayó la importancia de la igualdad entre naciones y la defensa de los principios de la ONU, valores que, según ella, Bachelet ha promovido a lo largo de su carrera política.
Aunque reconoció la incertidumbre del proceso electoral, Sheinbaum insistió en que México continuará respaldando a la candidata latinoamericana para suceder a António Guterres al frente del organismo internacional.
En la primera ronda de consultas, Bachelet finalizó en cuarto lugar; en la segunda ronda obtuvo solo dos apoyos y seis votos en contra, ubicándose en el séptimo puesto entre ocho aspirantes.