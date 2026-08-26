Claudia Sheinbaum se reunirá con Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de la ONU

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se encontrará con la exmandataria chilena Michelle Bachelet, quien aspira a dirigir la ONU, reafirmando el respaldo mexicano a su candidatura pese a los resultados desfavorables en los sondeos del Consejo de Seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 10:04 AM.
En México y editada el 26/08/2026 10:38 AM.