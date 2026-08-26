Canciller Velasco indica que el TLC México‑Corea se reanudará tras concluir negociaciones del T‑MEC

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, anunció que la reanudación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Corea del Sur dependerá de la conclusión de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) con Washington, según informó la agencia surcoreana Yonhap News.
En entrevista con la prensa asiática, Velasco subrayó que México mantiene una mesa de diálogo constante con las autoridades estadounidenses sobre el entorno comercial bilateral y que, por el momento, la mayor parte de los recursos y tiempo del gobierno se destinan a ese frente. “Tenemos la intención de continuar las conversaciones comerciales con Corea en el futuro, pero naturalmente, en este momento, estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo y recursos en el diálogo con Estados Unidos”, declaró.
La visita oficial del canciller, que culminó el 25 de julio, tuvo como objetivo fortalecer los lazos económicos y ampliar la cooperación en sectores estratégicos como energía, tecnología, aeroespacial, inteligencia artificial y defensa. Entre los encuentros más relevantes se encontraban:
Con la conclusión de las negociaciones del T‑MEC, el gobierno mexicano prevé retomar de manera activa las conversaciones del TLC con Corea del Sur, un acuerdo que ambas partes consideran prioritario para diversificar mercados y fortalecer la competitividad de sus industrias.