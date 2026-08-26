Canciller Velasco indica que el TLC México‑Corea se reanudará tras concluir negociaciones del T‑MEC

...

Durante su visita a Seúl, el canciller Roberto Velasco Álvarez confirmó que la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Corea del Sur se reactivará una vez finalicen las conversaciones del T‑MEC con Estados Unidos. La prioridad actual del gobierno mexicano es el diálogo bilateral con EE. UU., aunque mantiene una mesa de trabajo activa con Seúl.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 09:05 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:19 PM.