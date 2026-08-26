Roberto Velasco y Marco Rubio se reúnen en Washington para impulsar la agenda México‑EE. UU.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció que este miércoles sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la capital norteamericana. El encuentro se produce después de que el canciller concluyera una visita de trabajo de dos días en Seúl, donde sostuvo conversaciones sobre cooperación económica y tecnológica.
Durante la reunión, ambos mandatarios abordarán los temas prioritarios de la agenda bilateral: seguridad, comercio y migración. La seguridad sigue siendo un punto crítico, pese al reconocimiento reciente de EE. UU. al secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, por sus esfuerzos contra el crimen organizado. En materia comercial, se discutirán los obstáculos que persisten tras la renegociación del T-MEC y la búsqueda de nuevos mercados para productos mexicanos.
La migración continúa generando fricción, especialmente por la repatriación de ciudadanos mexicanos desde Guatemala y Honduras, una práctica que México ha calificado de “insegura” y que ha sido objeto de críticas en foros internacionales. Sin embargo, ambos gobiernos reiteraron su compromiso de cooperar para gestionar flujos migratorios de manera ordenada y respetuosa de los derechos humanos.
Esta reunión sigue a una llamada telefónica entre Velasco y Rubio en junio, en la que se reafirmó el interés mutuo por mantener una cooperación estrecha en los ámbitos antes mencionados. La agenda de Washington, por tanto, busca consolidar los avances logrados y mitigar los puntos de tensión que afectan la relación binacional.
El encuentro se enmarca dentro de una serie de actividades diplomáticas que el canciller mexicano tiene programadas en la capital estadounidense, con el objetivo de reforzar la alianza estratégica entre México y EE. UU. y de presentar propuestas concretas que favorezcan a ambos países.