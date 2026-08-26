Roberto Velasco y Marco Rubio se reúnen en Washington para impulsar la agenda México‑EE. UU.

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El canciller mexicano, Roberto Velasco, arribó a Washington tras una gira por Corea del Sur y mantendrá una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para tratar seguridad, comercio y migración, en medio de tensiones y avances recientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 08:42 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:12 PM.