México denuncia a EE.UU. por trato discriminatorio a migrantes y exige investigaciones

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, expresó de manera directa al secretario de Estado de los Estados Unidos la inconformidad de México ante el trato discriminatorio que reciben los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, un trato que ha derivado en homicidios de connacionales.
Velasco transmitió la protesta durante una reunión privada celebrada en Washington con funcionarios estadounidenses, donde también se le solicitó a México emprender “acciones decisivas” para frenar la migración irregular, el tráfico de fentanilo y el desmantelamiento de cárteles y organizaciones catalogadas como terroristas.
El canciller subrayó la necesidad de cooperar con respeto a la soberanía e integridad territorial de México, sin que ello implique subordinación alguna. Asimismo, recordó que el gobierno mexicano ha brindado apoyo a las familias de migrantes asesinados por agentes de ICE y ha presentado denuncias ante los departamentos de justicia locales, estatales y federales de EE.UU.
Sheinbaum enfatizó que la finalidad de estas denuncias es esclarecer las causas de las muertes, evitar su repetición y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes en Estados Unidos. Concluyó reiterando el compromiso de México de apoyar a sus hermanos en EE.UU. y en cualquier parte del mundo.