México denuncia a EE.UU. por trato discriminatorio a migrantes y exige investigaciones

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el canciller Roberto Velasco protestó ante el secretario de Estado de EE.UU. el trato discriminatorio que sufren los migrantes mexicanos, que ha provocado homicidios en centros de detención; México ha presentado denuncias y pide garantías de derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 01:44 PM.
En México y editada el 27/08/2026 02:58 PM.