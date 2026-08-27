Sheinbaum afirma que la carpeta de investigación contra Farías Laguna es muy sólida

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las autoridades poseen pruebas contundentes para demostrar la participación de Fernando Farías Laguna en una red de contrabando de combustible, tras su extradición y vinculación a proceso por delincuencia organizada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 04:26 PM.
En México y editada el 27/08/2026 04:33 PM.