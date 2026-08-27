Sheinbaum afirma que la carpeta de investigación contra Farías Laguna es muy sólida

La mandataria de la República, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que la carpeta de investigación contra Fernando Farías Laguna es "muy sólida" y cuenta con los datos necesarios para demostrar cómo operaba la red de contrabando de combustible vinculada al acusado.
Durante la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta subrayó que el objetivo del proceso es que se haga justicia, y que las autoridades ya disponen de la evidencia requerida para presentar el caso ante el Poder Judicial.
Farías Laguna, recientemente extraditado desde Argentina bajo cargos de huachicol fiscal, fue vinculado a proceso por presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos con hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el imputado deberá permanecer en el penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
El caso ha generado gran expectativa en la opinión pública, pues se trata de uno de los mayores operativos contra el robo de combustible en la historia reciente del país. La administración de Sheinbaum ha reiterado su compromiso de combatir la corrupción y el contrabando, señalando que la investigación continuará hasta esclarecer todos los hechos y sancionar a los responsables.