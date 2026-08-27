Sheinbaum critica a García Cabeza de Vaca por lanzar candidatura desde EE. UU.

...

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la aspiración presidencial del exgobernador de Tamaulipas, señalando la dificultad de postularse desde el extranjero y abordó la posible repercusión de la reforma de doble nacionalidad y la orden de aprehensión que pesa contra él.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 10:50 AM.
En México y editada el 27/08/2026 01:09 PM.