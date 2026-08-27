Sheinbaum exige justicia en el caso contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna

En la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que su gobierno espera que se haga "justicia" en el proceso contra Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, quien enfrenta cargos por presunto contrabando de combustibles en una red que operó en cinco estados de la nación.
Sheinbaum subrayó que la carpeta de investigación es "muy sólida", pues reúne elementos probatorios aportados tanto por el extitular como por el actual titular de la Marina. La fiscalía general de la República (FGR) habría difundido públicamente los motivos que sustentan la apertura del caso y la orden de aprehensión, cumpliendo con la obligación de informar a la ciudadanía.
El proceso judicial, según la mandataria, cuenta con pruebas suficientes para señalar a Farías Laguna de contrabando de hidrocarburos, pero enfatizó que el procedimiento debe respetar el Código de Procedimientos Penales y garantizar los derechos del acusado.
La investigación se originó tras el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico en junio de 2025, donde se hallaron más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. La red, conocida como "Los Primos", estaría encabezada por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna y habría operado en al menos cinco estados, manipulando aduanas marítimas para introducir combustible ilegal bajo la falsa declaración de aceites o aditivos.
El caso ha derivado en la detención de al menos quince personas y la solicitud de extradiciones a Estados Unidos. En abril de 2026, la Armada de México separó a Farías Laguna de sus filas, retirándole el grado de contralmirante y todos los derechos asociados. Posteriormente, fue localizado en Buenos Aires, Argentina, y trasladado a México el 21 de agosto, ingresando al penal del Altiplio bajo prisión preventiva.
La audiencia inicial, a puerta cerrada y por videoconferencia, será presidida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega el jueves 27 de agosto, quien decidirá si existen elementos suficientes para vincular a Farías Laguna a proceso. La defensa ha cuestionado la solidez de las pruebas y ha señalado problemas de salud del acusado.
Los cargos que enfrenta incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.