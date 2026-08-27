Sheinbaum exige justicia en el caso contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna

...

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la carpeta de investigación contra Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina acusado de liderar una red de huachicol fiscal, es sólida y cuenta con pruebas suficientes, y reiteró la necesidad de que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 10:48 AM.
En México y editada el 27/08/2026 12:37 PM.