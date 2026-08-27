Sheinbaum defiende la restricción de celulares en aulas y cita multa a Meta como precedente

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La presidenta de México reiteró su postura a favor de limitar el uso de teléfonos móviles en primaria y secundaria, citando la sentencia de 17 mil millones de dólares contra Meta en EE. UU. La medida será evaluada por los consejos técnicos escolares y el Consejo Nacional de Educación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 03:01 PM.
En México y editada el 27/08/2026 03:16 PM.