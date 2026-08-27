Sheinbaum defiende la restricción de celulares en aulas y cita multa a Meta como precedente

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, volvió a manifestar su posición personal sobre la necesidad de restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas de primaria y secundaria. En una conferencia matutina, la mandataria recordó la reciente resolución judicial en Estados Unidos que condenó a la empresa Meta a pagar casi 17 mil millones de dólares por supuesta adicción de menores a sus plataformas Facebook e Instagram.
Sheinbaum subrayó que la sentencia constituye un “reconocimiento” de que los algoritmos, el scrolling infinito y otras técnicas de diseño digital generan dependencia y afectan el desarrollo de niños y niñas. Sin embargo, precisó que la decisión final no será unilateral: “Se está consultando a los consejos técnicos de las escuelas para que maestras y maestros expresen sus puntos de vista y, a partir de ahí, el Consejo de Educación, integrado por los secretarios de educación pública de todo el país, establezca la normativa”.
En el foro celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialistas coincidieron en que, más que una prohibición absoluta, se requieren reglas claras de uso dentro del aula. La discusión se enmarca en un contexto internacional donde varios estados y países ya han adoptado regulaciones para limitar la exposición de menores a contenidos digitales.
Sheinbaum reiteró que la medida busca que los estudiantes vuelvan a utilizar papel y lápiz, reduciendo la dependencia de dispositivos electrónicos y favoreciendo un aprendizaje más centrado y saludable.