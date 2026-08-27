Trump presiona a Sheinbaum para frenar la migración irregular de mexicanos hacia EE. UU.

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Según Bloomberg, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, exigió al canciller mexicano Roberto Velasco que México intensifique la interceptación de migrantes, incluso ciudadanos mexicanos, antes de que crucen la frontera. La solicitud llega en medio de un aumento de detenciones en la frontera sur y genera tensiones sobre soberanía y derechos constitucionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 01:00 PM.
En México y editada el 27/08/2026 01:28 PM.