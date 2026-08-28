Arturo Zaldívar aclara requisitos constitucionales para ser candidato a cargos públicos

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El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, precisó que una orden de aprehensión no impide la inscripción como candidato, pero la prisión preventiva sí suspende los derechos político‑electorales conforme al artículo 38 de la Constitución. Asimismo, indicó que un prófugo de la justicia, como el exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, no puede postularse.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 01:43 PM.
En México y editada el 28/08/2026 06:25 PM.