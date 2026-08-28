Defensa de Farías Laguna opta por amparo directo y rechaza la apelación tras vinculación a proceso

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El abogado Epigmenio Mendieta anunció que la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna no interpondrá apelación ordinaria, sino que acudirá directamente al amparo indirecto ante la SCJN para impugnar la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa, ya declarada inconvencional por la Corte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:02 AM.
En México y editada el 28/08/2026 08:20 AM.