Ebrard admite avance lento pero constante en negociaciones comerciales con EE.UU.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció este jueves que México avanza lento pero de manera constante en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, cuyo objetivo es mantener "la mejor posición relativa a todos los demás países".
En entrevista posterior al Segundo Encuentro de Economía Social, Ebrard informó que los diálogos bilaterales se llevan a cabo semanalmente y que la próxima ronda está programada para el mes de septiembre, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta. "Vamos avanzando poco a poco", afirmó.
El secretario subrayó la importancia de evitar tensiones en América del Norte, citando las fallidas negociaciones entre la Unión Americana y Canadá. "No nos favorece que haya tensión entre ellos; a nosotros nos gustaría que no lo hubiese. Ojalá pronto lleguen a algún acuerdo", declaró.
Según Ebrard, México mantiene "varias pistas" en el diálogo con los representantes estadounidenses, abordando temas que van desde la modernización del tratado comercial hasta la Sección 232, que afecta a sectores como vehículos, acero y semiconductores. El objetivo es lograr una reducción de aranceles, especialmente considerando el alto componente estadounidense en la producción nacional.
El secretario también resaltó la estrategia de integrar a México en la cadena de valor de alta tecnología, particularmente en semiconductores, impulsada por la creciente demanda de inteligencia artificial en EE.UU. "Es el epicentro de la tecnología de semiconductores y nos interesa ampliar la participación de México en ello", explicó tras su visita a Arizona.
A pesar de opiniones contrarias de algunos especialistas y advertencias de instituciones financieras, Ebrard aseguró que la economía mexicana muestra una tendencia positiva. "Los datos indican que la economía está creciendo más de lo que preveían los expertos, lo que refuerza la estrategia de fortalecer la integración regional y aprovechar oportunidades en sectores clave", añadió.
En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el comercio exterior de México registró en julio de 2026 un repunte histórico: exportaciones por 81,420 millones de dólares (↑ 43.7 %) e importaciones por 82,268 millones de dólares (↑ 45 %). Este dinamismo respalda la expectativa de un crecimiento económico sostenido en el segundo semestre.
Ebrard reiteró la apuesta de México por la cooperación regional, sin caer en fricciones con Canadá, y consolidó al país como socio estratégico para Estados Unidos en comercio e innovación tecnológica.