Ebrard admite avance lento pero constante en negociaciones comerciales con EE.UU.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que las conversaciones bilaterales con Estados Unidos avanzan de forma paulatina, con una próxima ronda prevista para septiembre, mientras México busca reforzar su posición comercial y tecnológica en la región norteamericana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:48 AM.
En México y editada el 28/08/2026 06:12 AM.