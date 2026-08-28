IPN retoma examen de admisión presencial tras cuatro años, tras escándalo de IA en la UNAM

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) volverá a aplicar de forma presencial su examen de admisión para el semestre 27/2, cuyas clases iniciarán en enero del próximo año. La medida pone fin a la modalidad en línea que se había implementado desde 2022 para el sistema escolarizado.
El cambio se dio a conocer durante la décimo primera sesión ordinaria del XLIV Consejo General Consultivo, celebrada el 27 de agosto, cuando la Comisión Especial aprobó, con 181 votos a favor, los criterios del proceso de admisión de alumnos de nivel superior.
Esta decisión llega pocos días después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicara los resultados de su examen de control, el cual se realizó tras denuncias de trampas mediante inteligencia artificial y suplantación de identidad. La UNAM había previsto que su examen de admisión se llevara a cabo en línea, utilizando sistemas de navegador seguro como Lockdown Browser, la misma herramienta que el IPN había contemplado en su convocatoria del 15 de julio.
Con la vuelta al formato presencial, el IPN busca reforzar la integridad del proceso selectivo y evitar los riesgos tecnológicos que han afectado a otras instituciones de educación superior en el país.
Los aspirantes deberán presentarse en los centros de aplicación designados, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos por la autoridad educativa.