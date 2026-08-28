IPN retoma examen de admisión presencial tras cuatro años, tras escándalo de IA en la UNAM

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El Instituto Politécnico Nacional anunció que el examen de admisión para el semestre 27/2 se realizará de manera presencial, rompiendo con la modalidad en línea adoptada desde 2022, a pocos días del controvertido examen de control de la UNAM por presuntas trampas con inteligencia artificial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:52 AM.
En México y editada el 28/08/2026 06:20 AM.