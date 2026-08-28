Jalisco y Google lanzan IA para prevenir el reclutamiento forzado y el abuso infantil

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El gobierno de Jalisco, en alianza con Google, presentó una herramienta de inteligencia artificial que detecta ofertas de empleo falsas usadas por el crimen organizado para reclutar a jóvenes. La iniciativa, anunciada en el Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob 2026, busca generar alertas tempranas y evitar desapariciones forzadas, mientras otro proyecto llamado Vigía detectará conductas de abuso sexual infantil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 12:30 PM.
En México y editada el 28/08/2026 11:06 AM.