Jalisco y Google lanzan IA para prevenir el reclutamiento forzado y el abuso infantil

Jalisco y Google dieron a conocer una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) diseñada para identificar patrones de engaño en ofertas de empleo falsas que el crimen organizado utiliza para reclutar a jóvenes, con el objetivo de prevenir el reclutamiento forzado y las desapariciones vinculadas.
El anuncio se realizó durante la participación del gobernador Pablo Lemus en el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública, NovaGob México 2026. La IA rastreará publicaciones y señales de fraude en plataformas digitales, generando alertas tempranas que permitan a las autoridades intervenir antes de que los menores acudan a los puntos de encuentro, como la Central Camionera de Tlaquepaque, donde se han rescatado cerca de 100 adolescentes en la actual administración.
Según Lemus, los delincuentes ofrecen ingresos de hasta 10 mil pesos semanales y cubren el traslado de las víctimas, para luego citarlas en centrales camioneras. En respuesta, las tres principales centrales de Jalisco ya cuentan con sistemas de identificación facial, aunque el gobernador insiste en homologar estos protocolos con los de los aeropuertos.
El proyecto, que se espera presentar al público en aproximadamente mes y medio, será revisado en una reunión con representantes de Google el próximo lunes. Además, se incorporará una IA al Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Ciberseguridad (C5) estatal para localizar a personas desaparecidas mediante el análisis de imágenes de videovigilancia.
Paralelamente, el gobierno estatal está desarrollando Vigía, una herramienta basada en IA que detectará conductas relacionadas con el abuso sexual infantil a través de dispositivos inteligentes como teléfonos móviles y asistentes de voz (por ejemplo, Alexa). El sistema analizará patrones de conversación y comportamiento que puedan indicar riesgo, enviando alertas a madres y padres para que actúen de forma preventiva.
Lemus subrayó que la mayor parte del abuso sexual infantil ocurre en el hogar y que diciembre es uno de los meses con mayor incidencia, por lo que la implementación de Vigía en todo el estado busca proteger a los menores durante las festividades familiares.
Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de Jalisco de emplear tecnologías emergentes para la prevención de delitos, reforzando la seguridad pública y la protección de la niñez mediante la generación de alertas antes de que los hechos se materialicen.