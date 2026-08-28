Manuel López San Martín debutará en Hechos AM de TV Azteca y reconfigura la parrilla informativa

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El periodista Manuel López San Martín será el nuevo conductor de Hechos AM, con transmisión de 7:00 a 9:00 a.m. a partir del 31 de agosto, sin reemplazar a Javier Alatorre, quien sigue al frente de Hechos Noche. El cambio forma parte de una reestructuración de la programación de TV Azteca en medio de tensiones con el gobierno federal y una campaña de acoso digital contra el comunicador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 11:30 AM.
En México y editada el 28/08/2026 10:59 AM.