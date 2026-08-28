Manuel López San Martín debutará en Hechos AM de TV Azteca y reconfigura la parrilla informativa

TV Azteca confirmó que Manuel López San Martín asumirá la conducción de Hechos AM a partir del lunes 31 de agosto, en el horario de 7:00 a 9:00 a.m. El anuncio se produce después de semanas de especulación sobre un posible relevo de Javier Alatorre, pero la cadena dejó claro que Alatorre continuará al frente de Hechos Noche.
Según Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de la televisora, el nuevo formato buscará "una oferta programática muy divertida y, al mismo tiempo, muy potente en la información, con muchas entrevistas, con investigación, enfrentando todas estas campañas de desinformación y hablando de cuál es la agenda hacia adelante".
El relevo no se limita a López San Martín. Jorge Zarza y Alejandra Molina también incorporarán sus voces a Hechos Contigo, que se emitirá a partir de las 5:50 a.m., reforzando la estrategia de renovación generacional de la cadena.
El anuncio llega en un contexto de presión política y digital. López San Martín denunció a Infobae México una supuesta campaña de acoso permanente orquestada por cuentas alineadas con la actual administración, tras la difusión de un video que lo mostraba saliendo de un establecimiento de tratamientos estéticos. El periodista negó la versión que vinculaba su visita a motivos personales y señaló que los ataques incluyeron tintes homofóbicos y políticos.
En agosto, la entonces presidenta de Morena, Luisa Alcalde, incluyó a López San Martín en una lista de comunicadores durante una conferencia sobre el "Derecho de Réplica", lo que generó críticas de organizaciones de prensa que calificaron la medida como un intento de intimidar a voces críticas.
Con la salida de López San Martín de ADN40, donde conducía República MX, la nueva etapa en Hechos AM representa un compromiso de mantener una línea informativa crítica desde la principal cadena de noticias de la televisión comercial mexicana.