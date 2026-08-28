Graciela Domínguez Nava presenta el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad para Sinaloa

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A dos días de asumir, la gobernadora interina anuncia la elaboración conjunta con la Federación de un plan que busca reactivar la economía y pacificar el estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:53 AM.
En México y editada el 28/08/2026 06:23 AM.