Graciela Domínguez Nava presenta el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad para Sinaloa

Dos días después de tomar posesión como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava informó que, en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentará la próxima semana el avance del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que guiará su administración.
El plan combina dos ejes prioritarios: la recuperación económica y la pacificación del territorio. Domínguez Nava subrayó que las microempresas generan el 70 % del empleo en el estado, por lo que su política se enfocará en acompañar a emprendedores y fortalecer la actividad productiva.
Al mismo tiempo, la mandataria destacó la necesidad de atender causas sociales y reforzar la seguridad como condiciones indispensables para que los sinaloenses recuperen la confianza en sus instituciones. "Vamos a profundizar una política de apoyos para la recuperación… tanto de la economía como de la seguridad", afirmó.
La mesa de seguridad, que opera de forma cotidiana, realizará un seguimiento puntual a todos los frentes y privilegiará el diálogo con sectores organizados y la ciudadanía. En esta primera etapa, Domínguez Nava recorrerá los 20 municipios del estado para escuchar demandas y trazar propuestas concretas junto a su gabinete.
El documento, aún sin revelar detalles específicos, será presentado en los próximos días y se espera que marque el rumbo de la gestión estatal tras la salida del exgobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia después de no contar con el aval del Palacio Nacional.