Claudia Sheinbaum afirma que México “va mejor” en su segundo año de gobierno pese a retos

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En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Sheinbaum declaró optimismo sobre la economía, la seguridad y el bienestar social, resaltó el Plan México y explicó el impacto de los aranceles estadounidenses a la industria automotriz, mientras se prepara para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 11:40 AM.
En México y editada el 28/08/2026 11:01 AM.