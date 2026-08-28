Claudia Sheinbaum afirma que México “va mejor” en su segundo año de gobierno pese a retos

En la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo que México “va mejor” en su segundo año de gobierno, a pesar de las dificultades derivadas de la política comercial de Estados Unidos.
Sheinbaum manifestó estar “muy, muy optimista” respecto a la economía, la reducción de la violencia y el bienestar de la población, y señaló que el llamado Plan México constituye el eje de su política para enfrentar los retos actuales. El plan contempla un mayor gasto de inversión pública, la combinación de recursos mixtos y la atracción de inversión privada mediante incentivos, así como la creación de polos de bienestar en todo el territorio.
Respecto al impacto de la nueva política comercial estadounidense, la mandataria explicó que los aranceles a la exportación de vehículos han reducido significativamente una de las principales fuentes de ingreso del país. “La mayoría de las empresas automotrices en México son estadounidenses, japonesas, coreanas o alemanas; por eso es indispensable una coordinación estrecha con EE. UU.”, indicó, y añadió que su gobierno está negociando un acuerdo que garantice la producción nacional tanto para el mercado interno como para la exportación.
Sheinbaum anticipó que el segundo semestre de 2026 será más favorable que el primero, gracias a la ejecución de numerosas obras públicas. Asimismo, informó que dedicará el fin de semana a ultimar los detalles de su Segundo Informe de Gobierno, que será presentado el martes 1 de septiembre, y que realizará una gira nacional para difundir los logros y los retos de su administración.