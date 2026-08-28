Sheinbaum presenta avances de obras en “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”

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La Presidencia difundió un episodio de 42 minutos del documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, coincidiendo con el Segundo Informe de Gobierno. En él, la presidenta Claudia Sheinbaum recorre Guerrero, Veracruz y Durango para mostrar obras de infraestructura, salud y energía, y critica el legado neoliberal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:41 AM.
En México y editada el 28/08/2026 08:51 AM.