Sheinbaum presenta avances de obras en “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”

La Presidencia de la República lanzó un nuevo episodio del documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, con una duración de poco más de 42 minutos, como parte del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el video, la mandataria denuncia que el modelo neoliberal provocó el abandono del pueblo, la privatización de recursos naturales y la corrupción, y presenta como contrapeso los avances de obras prioritarias que, según ella, benefician directamente a la ciudadanía.
Sheinbaum recorre tres estados —Guerrero, Veracruz y Durango— y muestra la ejecución de proyectos emblemáticos: el Tren Maya, el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México, obras hidráulicas, la construcción y ampliación de hospitales e instalaciones médicas, así como inversiones en el sector energético.
En la Ciudad de México, la presidenta destacó que el segundo piso del Periférico ha aliviado la congestión vehicular y mejorado la calidad de vida de los habitantes de la zona. En Veracruz y Guerrero, resaltó la puesta en marcha de sistemas de agua potable y drenaje que reducen la vulnerabilidad de comunidades rurales.
Respecto a Pemex, Sheinbaum reiteró que la empresa es “del pueblo” y que sus ganancias deben revertirse en beneficio de la población, subrayando la importancia de fortalecer la industria energética nacional.
El documental concluye con la visión de la mandataria de un México con infraestructura moderna, servicios de salud accesibles y energía soberana, en contraposición al legado del neoliberalismo que, según ella, dejó al país en la desventaja.