Gobierno y jóvenes firman 12 compromisos para que los hombres combatan el machismo en México

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En la Utopía Mixiuhca, la Secretaría de las Mujeres, el IMJUVE y la Secretaría de Cultura sellaron un acuerdo con jóvenes hombres que establece 12 acciones para erradicar la violencia de género y promover la igualdad sustantiva en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:36 AM.
En México y editada el 29/08/2026 09:53 AM.