Gobierno y jóvenes firman 12 compromisos para que los hombres combatan el machismo en México

En un contexto marcado por expresiones misóginas, como los comentarios contra jugadoras del Cruz Azul femenil y la difusión del llamado "voto por familia", la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Secretaría de Cultura, encabezó el Encuentro Jóvenes por la Transformación en la Utopía Mixiuhca. Allí se firmaron los Compromisos de los Hombres por la Transformación para Alcanzar la Igualdad Sustantiva y una Vida sin Violencias, un documento que contiene 12 acciones concretas para que los hombres jóvenes impulsen relaciones igualitarias y eliminen el machismo.
Por su parte, Abraham Carro Toledo, titular del IMJUVE, aseguró que el documento será difundido en plazas públicas, universidades y preparatorias de todo el país: “Para detener la violencia contra las mujeres no se requiere solamente a las mujeres organizadas, se requiere a los hombres organizados”.
Este acuerdo representa una respuesta institucional a la creciente ola de discursos antiderechos y busca consolidar una cultura de igualdad que beneficie a toda la sociedad mexicana.