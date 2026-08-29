Imelda Castro recorrerá Sinaloa bajo custodia de la Guardia Nacional

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La candidata virtual de la coalición Morena‑PT‑PVEM a la gubernatura de Sinaloa, Imelda Castro, anunció que sus recorridos por el estado serán acompañados por elementos de la Guardia Nacional, medida acordada por las dirigencias de la coalición para garantizar su seguridad durante la campaña electoral 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:20 AM.
En México y editada el 29/08/2026 09:24 AM.