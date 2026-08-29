Imelda Castro recorrerá Sinaloa bajo custodia de la Guardia Nacional

Imelda Castro, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Sinaloa y virtual candidata de la coalición Morena‑PT‑PVEM a la gubernatura, informó que durante sus recorridos por el estado será custodiada por elementos de la Guardia Nacional, como medida de protección ante el proceso electoral 2027.
En la conferencia de prensa, la aspirante precisó que la seguridad federal no fue solicitada por ella, sino que fue acordada por las dirigencias nacionales de los tres partidos que conforman la coalición, quienes consideraron necesario contar con ese acompañamiento.
Los recorridos iniciarán en septiembre, se realizarán a diario y comenzarán “desde muy temprano”, con la posibilidad de concluir en la noche. Castro señaló que aún desconoce la cantidad exacta de agentes que estarán a su disposición, pero respaldó la decisión tomada por la dirigencia.
De acuerdo con el artículo 244, inciso 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los candidatos pueden solicitar protección de seguridad, y el presidente del Consejo General del INE tiene la facultad de gestionar los esquemas correspondientes ante las autoridades competentes.
Esta medida se enmarca en el contexto político actual, ya que el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentará el 1 de septiembre, marcando el inicio de una gira de tres o cuatro semanas por los estados de la República. Castro utilizará su recorrido por Sinaloa para difundir los avances mostrados en dicho informe.
El acompañamiento de la Guardia Nacional subraya la importancia que la coalición otorga a la seguridad de sus candidatos y la sensibilidad del escenario electoral en Sinaloa de cara a las elecciones de 2027.