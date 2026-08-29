Matan a Melissa, niña de 4 años, entre los 50 feminicidios registrados en Oaxaca en 2026

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El homicidio de Melissa, de 4 años, en la Costa de Oaxaca eleva a 50 el número de feminicidios en el estado entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2026, según el observatorio GESMujer, que denuncia la impunidad y la falta de respuesta gubernamental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:59 AM.
En México y editada el 29/08/2026 10:37 AM.