Matan a Melissa, niña de 4 años, entre los 50 feminicidios registrados en Oaxaca en 2026

Una niña de cuatro años, Melissa, originaria de Santa Cruz Loxicha, perdió la vida el miércoles 26 de agosto en un ataque armado sobre el camino a la comunidad de La Ceiba, en el municipio de San Agustín Loxicha. Su muerte, junto a la de otras dos mujeres en hechos distintos, eleva a cincuenta el total de feminicidios registrados en el estado entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2026, según el observatorio de violencia feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer).
“Cada uno de estos casos provoca profunda indignación y nos recuerda que las niñas y las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia”.
“No se trata solamente de números, son 339 vidas interrumpidas, 339 familias enfrentando una pérdida y cientos de casos que exigen investigación, justicia y una respuesta efectiva del Estado”.
“¿Qué está haciendo el gobierno de Salomón Jara para garantizar realmente el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia?”
“No se trata solamente de números, son 339 vidas interrumpidas, 339 familias enfrentando una pérdida y cientos de casos que exigen investigación, justicia y una respuesta efectiva del Estado”.
“¿Qué está haciendo el gobierno de Salomón Jara para garantizar realmente el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia?”