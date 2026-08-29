SEGOB contacta a integrantes del GIEI para reactivar investigaciones de Ayotzinapa

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La Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Icela Rodríguez, informó que ha iniciado conversaciones con algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para retomar los trabajos sobre el caso Ayotzinapa, aunque varios especialistas ya descartaron volver. El gobierno planea convocar a quienes acepten regresar y formar un nuevo GIEI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:28 AM.
En México y editada el 29/08/2026 09:45 AM.