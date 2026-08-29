SEGOB contacta a integrantes del GIEI para reactivar investigaciones de Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), representada por la titular Rosa Icela Rodríguez, anunció que ha entrado en contacto con varios integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objetivo de evaluar la posibilidad de reactivar los trabajos de investigación del caso Ayotzinapa.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez señaló que algunos de los especialistas consultados ya descartaron la opción de retomar sus labores, mientras que el gobierno federal tiene previsto contactar, la próxima semana, a aquellos que sí estén dispuestos a regresar a México para continuar con la investigación y, de ser necesario, conformar un nuevo GIEI con nuevos miembros.
El anuncio se produce después de que el abogado de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, Isidoro Vicario, informara que, en una reunión con la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo federal se comprometió a buscar nuevamente a los integrantes del GIEI para que vuelvan a participar en las pesquisas del caso.
El GIEI, creado en 2015 bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había sido disuelto en 2020 tras la falta de apoyo del gobierno de entonces. Su posible reconstitución representa una señal de que la actual administración busca dar mayor visibilidad y rigor a la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos.
Las autoridades reiteraron que la reactivación del GIEI no implica una conclusión definitiva del caso, sino que busca aportar una mirada independiente y técnica que complemente los esfuerzos de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
Se espera que, en los próximos días, la SEGOB publique una lista de los expertos que acepten reincorporarse y se definan los lineamientos operativos del nuevo grupo de trabajo.