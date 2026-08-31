Cancelan regreso a clases en Ojocaliente tras explosión en la comandancia policial

El presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, anunció la suspensión de todas las actividades escolares en la cabecera municipal a partir del lunes 31 de agosto, primer día del ciclo escolar 2026‑2027, tras el ataque con artefacto explosivo que dañó la Comandancia de Policía Municipal la noche del domingo.
El explosivo, colocado en un automóvil estacionado cerca del edificio policial, detonó alrededor de las 20:00 horas, provocando la destrucción de 13 vehículos (11 particulares y 2 patrullas) y lesiones a seis civiles, entre ellos una agente de la Policía Municipal. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región; la autoridad no ha precisado la gravedad de sus lesiones.
Ante este hecho, Zambrano decretó la cancelación del regreso a clases en todos los niveles educativos de la localidad y el cierre al público de la Presidencia Municipal y sus dependencias, manteniéndose operativas solo las áreas de emergencia. Asimismo, se suspendió de forma definitiva la coronación de la Reina de la Feria Regional 2026, programada para la noche del domingo, con el argumento de “salvaguardar la integridad física y la seguridad de los habitantes y visitantes”.
Mientras en las 31 entidades de la República los alumnos inician el ciclo escolar con 185 días lectivos que concluirán el 9 de julio de 2027, Ojocaliente se mantiene bajo un operativo reforzado de los tres órdenes de gobierno. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la situación está bajo control y que la Mesa Estatal de Construcción de Paz dará seguimiento a la investigación.
El atentado forma parte de una serie de incidentes con explosivos registrados en la región en la última semana: un ataque en la carretera estatal 43 entre Villa García y Asientos, Aguascalientes, dejó heridos graves a un policía estatal y a una maestra; y dos efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos en la carretera federal 54, municipio de Tabasco, tras una explosión artesanal.