Cancelan regreso a clases en Ojocaliente tras explosión en la comandancia policial

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El presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, decretó la suspensión de actividades escolares y de la coronación de la Reina de la Feria Regional después del ataque con artefacto explosivo que dañó la comandancia, destruyó 13 vehículos e hirió a seis civiles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:16 AM.
En México y editada el 31/08/2026 06:38 AM.