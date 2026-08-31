Explosión destruye la Comandancia de Policía en Ojocaliente, Zacatecas; seis civiles heridos

Un artefacto explosivo detonó aproximadamente a las 20:00 del domingo 30 de agosto frente a la Comandancia de la Policía Municipal, destruyendo varios vehículos, dañando la estructura del edificio y dejando a seis civiles y a una agente policial con heridas que fueron atendidas en hospitales de la región.
Según el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, en un primer comunicado se informó que el explosivo había sido arrojado desde un vehículo en movimiento; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública precisó que el artefacto había sido colocado previamente en un automóvil particular.
El estallido causó la destrucción de 11 vehículos particulares y dos patrullas, además de daños en inmuebles aledaños. Una columna de fuego se observó a varios bloques de distancia y los videos del suceso circularon rápidamente en redes sociales.
Ante la situación, el presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, anunció la cancelación definitiva de la coronación de la Reina de la Feria 2026 y decretó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas del municipio hasta nuevo aviso. Las oficinas de la Presidencia Municipal suspendieron la atención al público, manteniéndose operativas solo las áreas de emergencia.
El gobierno municipal declaró que está en sesión permanente y coordinado con los tres órdenes de gobierno para restablecer la paz en la zona. Se desplegó un operativo reforzado de seguridad en Ojocaliente y sus accesos viales; Reyes Mugüerza aseguró que la situación está bajo control, aunque hasta el cierre de la nota no se había realizado ninguna detención.
Este atentado es el tercero con explosivos contra cuerpos de seguridad en menos de siete días en el sur de Zacatecas. Los incidentes previos incluyen un ataque el 30 de agosto en la carretera estatal 43, en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, que dejó heridos graves a un policía estatal y a una maestra, y otro el 27 de agosto en la carretera federal 54, en Tabasco, Zacatecas, donde resultaron heridos dos policías de la FRIZ y se detonaron varios artefactos adicionales.
Las fiscalías de Zacatecas y Aguascalientes continúan la investigación en conjunto, mientras el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, señaló que el uso creciente de explosivos improvisados es una prioridad del gabinete de seguridad nacional.