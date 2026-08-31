Explosión destruye la Comandancia de Policía en Ojocaliente, Zacatecas; seis civiles heridos

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Un artefacto explosivo detonó alrededor de las 20:00 del domingo 30 de agosto en la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, dañando la infraestructura, 13 vehículos y dejando a seis civiles y una agente policial lesionados. El ataque, el tercero contra cuerpos de seguridad en una semana en el sur de Zacatecas, provocó la cancelación de la coronación de la Reina de la Feria 2026 y la suspensión de clases en el municipio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:15 AM.
En México y editada el 31/08/2026 06:37 AM.