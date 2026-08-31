Comensales acusan a Pedro Arturo López Obrador en Coatepec: “¡Fuera Morena!”

Domingo 30 de agosto, alrededor de las 17:00 horas, Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue objeto de una fuerte protesta por parte de varios comensales del restaurante Mesón Guadalupe, un establecimiento de cocina española ubicado en la privada de Gonzalo Durán I.
Al intentar retirarse del local, los clientes lo reconocieron y comenzaron a gritar consignas como “¡Fuera Morena!” y “Gracias por tener al país en la ruina”. El episodio, captado en video por el periodista xalapeño Saúl Contreras, se viralizó rápidamente en redes sociales.
Arturo López Obrador, acompañado de su esposa y su suegra, intentó distanciarse del partido de su hermano con dos declaraciones: “No vinimos de Morena” y “Yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen”. Sin embargo, sus palabras intensificaron los ánimos, y los manifestantes replicaron con más agresiones verbales, llegando a preguntar “¿Cuál es la agresión?” y a lanzar el llamado directo: “Fuera Arturo López Obrador, hermano del expresidente destructor de nuestro país”.
La suegra de Arturo intervino también, pidiendo perdón a los presentes: “Que Dios los perdone porque no muestran su educación”. Según el relato del periodista, no se logró grabar el momento en que la suegra arrojó su celular a uno de los comensales que registraba la escena.
El coro de “fuera Morena” continuó mientras la familia López Obrador se alejaba. Arturo levantó la mano en señal de saludo y, antes de salir, pronunció: “Fuera los provocadores”, frase que los presentes revertieron en “Fuera los provocadores, hermanos de López Obrador, que destruyeron nuestro país”.
Pedro Arturo López Obrador ha mantenido un perfil discreto y no ocupa cargo público. Su trayectoria incluye labores como burócrata de nivel medio en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa (2000) y un distanciamiento público de su hermano en 2016, cuando respaldó al candidato priista Héctor Yunes en la gubernatura de Veracruz, generando la primera fricción conocida entre ambos.
El incidente pone de relieve la creciente polarización política en Veracruz, un estado gobernado por Morena, y evidencia la hostilidad que algunos sectores de la población albergan hacia la familia del expresidente, a pesar de la ausencia de cargos oficiales por parte de Arturo López Obrador.