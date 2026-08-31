Comensales acusan a Pedro Arturo López Obrador en Coatepec: “¡Fuera Morena!”

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El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue confrontado por clientes de un restaurante en Coatepec, Veracruz, que lo vitorearon con consignas contra Morena y su familia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:16 AM.
En México y editada el 31/08/2026 06:36 AM.