Gobierno de México renueva acuerdo voluntario con gasolineros para contener la inflación

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la extensión por seis meses del acuerdo voluntario con el sector gasolinero, que fija precios de referencia de 24 pesos por litro para la gasolina regular y 27 pesos por litro para el diésel, con el objetivo de mitigar la inflación y la carestía en los hogares mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 11:42 AM.
En México y editada el 31/08/2026 12:57 PM.