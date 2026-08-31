Gustavo Petro llega a México para dictar conferencia magistral en la UNAM

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El expresidente colombiano Gustavo Petro arribó a la Ciudad de México y se reunió con el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, antes de presentar su conferencia “El capital en el siglo XXI. Economía política de la crisis climática” en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 03:17 PM.
En México y editada el 31/08/2026 03:46 PM.