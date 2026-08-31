Gustavo Petro llega a México para dictar conferencia magistral en la UNAM

El exmandatario de Colombia, Gustavo Petro, aterrizó en la capital mexicana y, como primera actividad oficial, sostuvo una reunión con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE). En la charla, Petro anunció que el FCE publicará su próximo libro, ampliando su difusión a todo el mundo hispano.
Tras el encuentro, el expresidente se dirigió al campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir una conferencia magistral titulada “El capital en el siglo XXI. Economía política de la crisis climática”. El evento, programado para este miércoles 2 de septiembre a las 13:30 h, tendrá lugar en el auditorio Alfonso Caso, ubicado en Ciudad Universitaria.
Petro, quien dejó la presidencia de Colombia el 7 de agosto, destacó en sus redes sociales la calurosa recepción de compatriotas colombianos que lo abrazaron al llegar a la ciudad. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la crisis climática desde una perspectiva económica y política, tema central de su ponencia.
La conferencia forma parte de una serie de actividades académicas y culturales que el exmandatario realizará durante su visita a México, cuyo objetivo, según sus declaraciones, es “generar un espacio de reflexión y debate sobre los retos estructurales que enfrenta América Latina en la era del cambio climático”.