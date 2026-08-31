Higinio Martínez Miranda es designado presidente del Senado con respaldo unánime de Morena

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El senador mexiquense Higinio Martínez Miranda fue elegido por unanimidad como propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado durante el tercer año de la LXVI Legislatura, sustituyendo a Laura Itzel Castillo Juárez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:07 AM.
En México y editada el 31/08/2026 06:30 AM.