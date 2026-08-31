Higinio Martínez Miranda es designado presidente del Senado con respaldo unánime de Morena

En una reunión plenaria de la bancada de Morena celebrada el domingo, se confirmó por unanimidad la designación de Higinio Martínez Miranda como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el tercer año de la LXVI Legislatura, periodo que iniciará el 1 de septiembre.
El coordinador parlamentario e presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, anunció que la decisión se alcanzó mediante un “acuerdo de unidad”. “En unidad y por votación unánime hemos elegido a Higinio Martínez como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado”, señaló Mier en sus redes sociales tras la sesión.
Martínez, senador por el Estado de México y vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, sustituirá a Laura Itzel Castillo Juárez, quien encabezó la Mesa Directiva durante el segundo año legislativo. La designación pone fin a varios días de negociaciones internas en los que también se presentaron como aspirantes Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Gerardo Fernández Noroña, este último presidente de la Mesa en el primer año de la actual legislatura.
Durante la entrevista posterior a su nombramiento, el senador explicó que su gestión se basará en el cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, garantizando un trato equitativo a todas las fuerzas políticas. “Trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento. Es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó.
Martínez también destacó la importancia de mantener una comunicación fluida con los 128 senadores y senadoras, pese a reconocer que las posiciones políticas se definen dentro de los grupos parlamentarios. Comparó su trayectoria política con el Maratón de la Ciudad de México, señalando que lleva “un maratón de 50 años” y que ahora busca “ganar esta etapa”.
De origen texcocano y formado en Medicina, Higinio Martínez ha ocupado cargos como presidente municipal de Texcoco (dos periodos), diputado local y senador. Su carrera política se ha desarrollado dentro de la izquierda mexicana, primero en el PRD y, posteriormente, en Morena, movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras la designación, el senador Adán Augusto López Hernández, quien también estuvo presente en la plenaria, se limitó a responder: “No doy declaraciones”. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistió al encuentro, que contó con la participación de los principales líderes de la bancada.
Con esta elección, la presidencia del Senado quedará consecutivamente a cargo de Gerardo Fernández Noroña (primer año), Laura Itzel Castillo (segundo año) y Higinio Martínez (tercer año). El nuevo presidente enfrentará el reto de conducir los trabajos legislativos del nuevo periodo ordinario, manteniendo el equilibrio institucional entre las distintas fuerzas políticas y asegurando el respeto a la normativa parlamentaria.