Kenia López se despide de la presidencia de la Cámara y llama a la unidad para México

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La diputada panista Kenia López concluye su año al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, resaltando la necesidad de acuerdos y respeto en un contexto de polarización, y anuncia la placa “Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 03:17 PM.
En México y editada el 31/08/2026 03:36 PM.