Kenia López se despide de la presidencia de la Cámara y llama a la unidad para México

San Lázaro, 31 de agosto de 2026 – La legisladora panista Kenia López concluyó su gestión como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras un año al frente del órgano legislativo. En una rueda de prensa con representantes de los medios, la diputada reiteró su llamado a construir acuerdos que beneficien a México, advirtiendo que “la polarización de manera cruda no le sirve a México, ni le sirve a los ciudadanos”.
López subrayó la importancia de encontrar puntos de coincidencia y de respeto mutuo para avanzar en la agenda nacional, y anunció que iniciará una nueva etapa enfocada en tareas partidistas. Expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante su mandato, entre los que destacó la coordinación que permitió la participación de 500 mujeres diputadas y la realización de discursos plurales y valientes de distintas fuerzas políticas.
Durante el mismo evento, la diputada reconoció públicamente al diputado Raúl Bolaños‑Cacho (PVEM), quien será electo presidente de la Mesa Directiva para el tercer y último año de la LXVI Legislatura, deseándole el mayor de los éxitos en su nuevo cargo.
Posteriormente, acompañada por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría parlamentaria de Morena, Kenia López reveló la placa “Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria” que se instalará en el recinto legislativo. La placa conmemora el compromiso de la Cámara con la paridad de género y celebra la participación activa de las mujeres en la vida política del país.
La diputada de Acción Nacional explicó que la placa simboliza el esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva y la presidencia para garantizar la igualdad sustantiva y la democracia paritaria, valores que, según ella, deben guiar el futuro de la institución.