Laura Itzel Castillo se despide del Senado y defiende la paridad de género

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La senadora Laura Itzel Castillo concluye su mandato como presidenta del Senado el 31 de agosto y asumirá la Secretaría de las Mujeres. En entrevista con Milenio, destacó la fortaleza de Morena, aseguró que el caso Sinaloa no afectará la mayoría calificada y reiteró su compromiso con la paridad en la Cámara alta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:31 AM.
En México y editada el 31/08/2026 09:14 AM.