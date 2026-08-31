Laura Itzel Castillo se despide del Senado y defiende la paridad de género

Laura Itzel Castillo Juárez cerró su presidencia del Senado el 31 de agosto, tras un año de gestión marcada por la búsqueda de mayor respeto entre los grupos parlamentarios y la defensa de la paridad de género. La legisladora de Morena, quien el 3 de septiembre tomará la Secretaría de las Mujeres, afirmó que la fuerza del partido y la mayoría calificada se mantendrán pese al escándalo del senador Enrique Inzunza, acusado por EE. UU. de presuntos vínculos con el narcotráfico.
En la entrevista concedida a Milenio, Castillo explicó que, desde el inicio, consideró que Inzunza debió solicitar licencia; sin embargo, el senador decidió permanecer en su cargo por motivos personales. "No perderemos la mayoría calificada; los senadores seguirán votando a favor de las iniciativas de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum", aseguró.
Respecto a su gestión, la ex presidenta de la Mesa Directiva recordó que, al asumir, pidió a los senadores "fajar las faldas y los pantalones" para elevar el nivel del debate y fomentar el respeto entre partidos. "Logramos que la mayoría de las sesiones se desarrollaran con mayor civismo, aunque hubo momentos de tensión que escaparon al control", señaló.
Sobre el impacto del caso Sinaloa en el próximo periodo ordinario, Castillo advirtió que la oposición intentará usar el tema como arma política, pero descartó que ello genere un golpe al movimiento de la 4T. "No hubo presión interna para que Inzunza se retirara; la decisión fue personal y el grupo parlamentario mantuvo su postura de unidad", afirmó.
En cuanto a la paridad de género, la legisladora destacó que el Senado ha avanzado, pero aún quedan pendientes: garantizar la igualdad en comisiones permanentes y en cargos de dirección. "La paridad no es un número, es una cultura que debemos consolidar", enfatizó.
Sobre los cambios estructurales, Castillo elogió la incorporación de las mociones de ilustración y la digitalización de las sesiones, que permitieron mayor transparencia y participación ciudadana. "Los videos virales y la transmisión en línea marcaron este año, acercando el trabajo legislativo al pueblo", concluyó.
Finalmente, la senadora anticipó los retos que enfrentará su sucesor, Higinio Martínez, quien deberá representar a todos los grupos parlamentarios con imparcialidad, y a Gerardo Fernández Noroña, quien advierte sobre los peligros de una conciliación excesiva con la oposición. "El próximo presidente del Senado tendrá que equilibrar la independencia partidista con la necesidad de diálogo constructivo", opinó Castillo.