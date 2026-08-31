Más del 80 % de maestros apoyan regulación del uso de celulares en escuelas, según la SEP

En una conferencia de prensa matutina celebrada en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas” de la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el 81 % de los maestros encuestados están a favor de establecer reglas para el uso de dispositivos digitales en las escuelas.
La consulta en línea, a la que 565 396 docentes respondieron, reveló varios hallazgos relevantes:
La SEP continuará trabajando con los sindicatos docentes y los padres de familia para diseñar los lineamientos que, según la mayoría de los maestros, son esenciales para preservar la disciplina y la interacción social en el entorno escolar.