Más del 80 % de maestros apoyan regulación del uso de celulares en escuelas, según la SEP

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El 81 % de los docentes encuestados respalda la creación de normas para el uso de dispositivos digitales; la SEP señala que los celulares interrumpen clases y afectan la convivencia, y propone protocolos y acuerdos con padres de familia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 01:01 PM.
En México y editada el 31/08/2026 01:17 PM.