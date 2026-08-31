Morena aprueba convocatoria para coordinaciones federales, anuncia Ariadna Montiel

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, firmó la aprobación de la convocatoria para los puestos de Coordinadores Federales tras una sesión de la Comisión Nacional de Elecciones, con la presencia del gobernador Alfonso Durazo. La iniciativa busca que la ciudadanía elija a los coordinadores que organizarán la acción del partido en cada distrito federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 03:17 PM.
En México y editada el 31/08/2026 03:36 PM.