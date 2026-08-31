Morena aprueba convocatoria para coordinaciones federales, anuncia Ariadna Montiel

En una sesión matutina de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena, la presidenta nacional del movimiento, Ariadna Montiel, dio luz verde a la convocatoria para cubrir los cargos de Coordinadores Federales. La reunión contó con la participación de Citlali Hernández Mora, secretaria de la Comisión, y del gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena.
La CNE, órgano interno encargado de organizar, conducir y calificar los procesos internos de selección de candidaturas, estableció los lineamientos para la recepción de solicitudes de los aspirantes a los puestos de coordinación en los 300 distritos federales. Según Montiel, “será la ciudadanía quien escoja a los coordinadores, garantizando que la organización del partido refleje la voluntad popular”.
Una vez recibidas las postulaciones, la Comisión remitirá la propuesta al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, que definirá los pasos siguientes y la emisión oficial de la convocatoria. El objetivo es fortalecer la estructura del partido en cada distrito, asegurando la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
El anuncio fue difundido en redes sociales mediante el tuit de Montiel, donde resaltó la importancia del proceso participativo: “Como parte de nuestro proceso organizativo en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, será el pueblo quien…”.
Con la aprobación de la convocatoria, Morena avanza en la consolidación de su base territorial, un elemento clave para la estrategia electoral del movimiento en los próximos comicios.