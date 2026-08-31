Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojinaga tras ataque con explosivo

El Gabinete de Seguridad del estado de Zacatecas informó que, a raíz del ataque con explosivo perpetrado contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojinaga, se activó un operativo de protección y vigilancia en el municipio. El atentado, ocurrido el pasado viernes, dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas agentes de la policía y civiles que se encontraban en el lugar.
El objetivo principal del operativo es garantizar la seguridad de la población de Ojinaga y prevenir nuevos actos violentos. Para ello, se han desplegado unidades de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el propio Gabinete de Seguridad, reforzando los puntos críticos de la zona y estableciendo patrullas permanentes.
Las autoridades locales y estatales están trabajando de manera conjunta en la investigación del hecho. Se ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público Federal para recabar pruebas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque ni la identidad de los perpetradores.
El gobernador de Zacatecas, en una conferencia de prensa, reiteró su compromiso de proteger a los ciudadanos y de no tolerar actos de violencia que atenten contra la seguridad pública. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada al atentado.
El operativo permanecerá activo mientras se mantenga la amenaza y hasta que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y capturar a los responsables.