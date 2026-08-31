Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojinaga tras ataque con explosivo

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El Gabinete de Seguridad de Zacatecas activó un operativo en Ojinaga después del atentado con explosivo que dejó seis heridos en la comandancia municipal, mientras se colabora con el gobierno estatal para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:30 AM.
En México y editada el 31/08/2026 09:13 AM.