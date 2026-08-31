Paquete anticorrupción de Sheinbaum modificará 19 leyes, según anuncia Luisa María Alcalde

En la sesión plenaria del Senado, celebrada el 30 de agosto, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, dio a conocer los lineamientos de un nuevo paquete anticorrupción impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum. El programa contempla la reforma de diecinueve leyes y la expedición de dos normas inéditas, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y las contrataciones en dependencias federales.
Entre los elementos más destacados del paquete se encuentran la incorporación de herramientas tecnológicas que permitirán, en tiempo real, conocer cómo se ejerce el presupuesto público. Asimismo, se busca elevar la vigilancia en los procesos de contratación mediante la "transparencia proactiva en licitaciones", lo que implica la publicación automática de información relevante sin necesidad de que existan solicitudes ciudadanas.
Alcalde subrayó que la iniciativa pretende cerrar brechas que facilitan actos de corrupción, al obligar a las dependencias a rendir cuentas de manera continua y accesible. La propuesta será analizada por comisiones legislativas antes de su eventual votación en el pleno del Senado.
De concretarse, el paquete representaría uno de los esfuerzos más amplios del gobierno de Sheinbaum en materia de integridad y combate a la corrupción, alineándose con los compromisos de la agenda de la Cuarta Transformación en México.