Paquete anticorrupción de Sheinbaum modificará 19 leyes, según anuncia Luisa María Alcalde

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó ante la bancada de Morena en el Senado un ambicioso paquete anticorrupción que reformará 19 leyes y creará dos nuevas. El proyecto incorpora herramientas tecnológicas para monitorear en tiempo real el gasto público y fortalecer la transparencia proactiva en licitaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:09 AM.
En México y editada el 31/08/2026 06:41 AM.