Segunda oportunidad de ingreso a la UNAM: cómo solicitarla y qué requisitos cumplir

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La Universidad Nacional Autónoma de México abre una segunda convocatoria para 2,024 plazas en 66 licenciaturas, dirigida a los 16,543 aspirantes que no obtuvieron lugar en su primera opción tras el examen de control. El proceso es en línea, se asigna por puntaje y cierra el 4 de septiembre a las 12:00 horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:31 AM.
En México y editada el 31/08/2026 09:50 AM.