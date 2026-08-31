Segunda oportunidad de ingreso a la UNAM: cómo solicitarla y qué requisitos cumplir

La UNAM anunció este lunes 31 de agosto la apertura de una segunda oportunidad de ingreso a licenciatura para los 16,543 aspirantes que, después de presentar el examen de control, no fueron admitidos en la carrera de su preferencia. La convocatoria ofrece 2,024 plazas distribuidas en 66 programas de las cuatro áreas de conocimiento de la universidad.
Los aspirantes deben estar atentos a los plazos y a la publicación de los resultados, ya que la competencia es alta y la asignación depende exclusivamente del desempeño en el examen de control.