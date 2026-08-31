Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum: fecha, lugar y horario de la rendición de cuentas

Fecha y lugar de la presentación oficial: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre de 2026 en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.
Horario de la ceremonia: El acto comenzará a las 10:00 a.m. y se espera que concluya alrededor de la 1:00 p.m., hora local.
Gira de rendición de cuentas: Tras la presentación en la capital, la mandataria iniciará una gira por las 32 entidades federativas. Cada viernes, entre el 15 y el 16 de septiembre, se realizará una “mañanera” en la entidad correspondiente, mientras que los demás días de la semana se mantendrán las tradicionales conferencias de prensa en la Ciudad de México.
Acto de cierre en el Zócalo: La gira concluirá con un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México a finales de septiembre (fecha exacta por confirmar). En esa ocasión se presentarán los resultados de la gira y se entregará el informe escrito al Congreso de la Unión.
Transmisión en vivo: La audiencia podrá seguir el Segundo Informe en los canales oficiales del Gobierno de México en YouTube y Facebook. Además, el documento escrito será publicado en la página de la Cámara de Diputados y del Senado.