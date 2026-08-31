Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum: fecha, lugar y horario de la rendición de cuentas

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Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre en el Palacio Nacional, iniciará una gira nacional y culminará con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México a finales de septiembre; la transmisión será en vivo por Milenio y los canales oficiales del Gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 10:53 AM.
En México y editada el 31/08/2026 12:57 PM.