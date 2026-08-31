SEP lanza “El ABC de las emociones” y lo extiende a centros comunitarios “México Imparable”

...

Con el inicio del ciclo escolar 2026‑2027, la Secretaría de Educación Pública implementará una estrategia de salud mental para adolescentes de 14 a 18 años, que incluye pláticas en aulas, guías para docentes y padres, una línea telefónica 24/7 y actividades en centros comunitarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 11:40 AM.
En México y editada el 31/08/2026 12:41 PM.