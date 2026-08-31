SEP lanza “El ABC de las emociones” y lo extiende a centros comunitarios “México Imparable”

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas” de la Ciudad de México el despliegue nacional del programa “El ABC de las emociones”, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigida a estudiantes de secundaria y educación media superior.
El objetivo es atender el bienestar socioemocional y la salud mental de jóvenes de 14 a 18 años mediante un enfoque preventivo, comunitario y territorial. La estrategia contempla siete ejes: campaña de difusión, 16 millones de orientaciones impresas, actividades socioemocionales en aulas, asambleas informativas con madres, padres y cuidadores, pláticas interactivas en escuelas y centros comunitarios, visitas de servidores públicos y brigadas de salud, y la Línea de la Vida 800 911 2000, operativa las 24 horas del día.
Los lunes, en tercer grado de secundaria y en preparatoria, los docentes impartirán una charla sobre el programa. Además, de octubre a diciembre se convocarán asambleas informativas para padres y cuidadores en todas las escuelas del país.
Las guías del programa se dividirán en tres versiones: una para estudiantes, otra para docentes y una tercera para padres o madres de familia, con material que promueve el uso responsable de dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial y redes sociales.
A partir del 23 de septiembre, servidores públicos visitarán las escuelas para leer a los alumnos, reforzando la idea de que la lectura abre mundos y ayuda a comprender emociones. Simultáneamente, brigadas de salud recorrerán las instituciones educativas, mientras que el programa también se implementará en los centros comunitarios “México Imparable”.
La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, subrayó que la Línea de la Vida está disponible los siete días de la semana para atender emergencias emocionales de adolescentes y jóvenes, consolidando una red de apoyo integral.