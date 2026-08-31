SEP alerta sobre repunte de infecciones y exhorta a reforzar la prevención al regreso a clases

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Con la vuelta de 23 millones de estudiantes a aulas el 31 de agosto, la SEP advierte un aumento de infecciones respiratorias y diarreicas y recomienda medidas simples como lavado de manos y vacunación al día.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 10:53 AM.
En México y editada el 31/08/2026 02:01 PM.