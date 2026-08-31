SEP alerta sobre repunte de infecciones y exhorta a reforzar la prevención al regreso a clases

El 31 de agosto, alrededor de 23 millones de niños y niñas de educación básica retomarán las aulas tras el receso de verano, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este regreso masivo eleva la convivencia en espacios compartidos y el contacto cercano, factores que facilitan la transmisión de virus y otros agentes patógenos.
En 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) registró un promedio de 216 mil casos semanales de infecciones respiratorias agudas (IRA) entre junio y julio; en septiembre, la cifra superó los 262 mil casos, lo que representa un incremento cercano al 21 %. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 1 700 millones de casos de diarrea infantil a nivel mundial, muchos vinculados a agua o alimentos contaminados.
Ante este panorama, la SEP insta a reforzar las medidas de prevención desde el hogar durante las primeras semanas del ciclo escolar. Entre las acciones más efectivas se encuentran: