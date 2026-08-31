Sheinbaum lleva la Mañanera a una secundaria de la CDMX para inaugurar el regreso a clases

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este lunes la tradicional conferencia matutina –conocida como La Mañanera– dentro de la Secundaria número 10, especializada en Artes Gráficas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El acto, que incluyó honores a la bandera y la participación de la escolta escolar, marcó el arranque oficial del regreso a clases de 28 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.
Sheinbaum estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada; el secretario de Educación, Mario Delgado; y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. Brugada dio la bienvenida a la mandataria y resaltó el operativo de seguridad que moviliza a 15 mil policías para proteger escuelas, cruces peatonales, calles y el transporte en la CDMX. Además, anunció programas locales para el nuevo ciclo escolar y se sumó a la iniciativa federal de regular el uso de celulares en las aulas.
Delgado informó que la ceremonia se replicó simultáneamente en todo el país, coincidiendo con el inicio de clases en educación básica y media superior. Destacó que, por primera vez, todas las niñas y niños de primaria pública recibirán útiles y uniformes mediante la Beca Rita Cetina, que ya beneficia a cerca de 10 millones de estudiantes. Asimismo, los alumnos de educación media superior contarán con apoyos económicos, lo que convierte a este ciclo en el primero con cobertura universal de becas en primaria, secundaria y preparatoria.
El secretario anunció también el lanzamiento del programa “ABC de las Emociones”, una hora semanal en secundarias y preparatorias enfocada en salud mental, describiendo la relación entre razón y emoción como "la copa y la raíz de un mismo árbol".
Rodríguez Mora detalló la estrategia nacional de salud mental dirigida a adolescentes de 14 a 18 años, con un enfoque preventivo y comunitario. El Gobierno federal ha elaborado 16 millones de guías que abordan bienestar socioemocional, el impacto de redes sociales y dispositivos digitales, y el cuidado colectivo de la salud mental. El programa se impartirá una hora a la semana en tercer año de secundaria y en todo el bachillerato, con apoyo de brigadas médicas, visitas de servidores públicos y asambleas informativas para padres y cuidadores entre octubre y diciembre.
Además, se reforzará la Línea de la Vida, disponible 24/7, y se abrirán 60 centros comunitarios "México Imparable" en los próximos meses para dar seguimiento a jóvenes fuera del entorno escolar.