Sheinbaum lleva la Mañanera a una secundaria de la CDMX para inaugurar el regreso a clases

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Claudia Sheinbaum trasladó la conferencia matutina a la Secundaria 10 de Artes Gráficas en Cuauhtémoc, CDMX, para anunciar el inicio del ciclo escolar de 28 millones de estudiantes, presentar la Beca Rita Cetina, el programa “ABC de las Emociones” y la estrategia nacional de salud mental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:50 AM.
En México y editada el 31/08/2026 09:39 AM.